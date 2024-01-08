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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم أفريقيا .. جدول مباريات مصر في دور المجموعات

من معسكر منتخب مصر
من معسكر منتخب مصر بالعاصمة الإدارية

أيام قلائل تفصل متابعي الكرة الأفريقية ، عن انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم التي تستضيف كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل بمشاركة المنتخب الوطني.
 

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ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية من المنافسات رفقة “غانا ، موزمبيق والرأس الأخضر”.
ويخوض المنتخب بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا معسكرًا مغلقًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ، كما لعب مواجهة ودية أقيمت على ملعب ستاد القاهرة أمام تنزانيا وانتهت بتفوق مصر بثنائية من دون رد.

وتأتي مواعيد مواجهات مصر بدور المجموعات على النحو التالي :

الجولة الأولى: مصر و موزمبيق الأحد 14 يناير 2024 - 7 مساء بتوقيت القاهرة.
الجولة الثانية: مصر أمام غانا الخميس 18 يناير 2024 - 10 مساء بتوقيت القاهرة.
الجولة الثالثة:  مصر ضد كاب فيردي الاثنين 22 يناير 2024 - 10 مساء بتوقيت القاهرة.

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم  - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية -مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

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