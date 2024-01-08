الدقهلية تستعرض اسلوب عمل الادارات والموقف التنفيذي لملفات العمل بما يحقق سرعة الاداء

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الاجتماع الدوري مع عدد من مديري عموم ومديري الادارات التنفيذية بديوان عام المحافظة وتناول" مختار "خلال الاجتماع استعراض ومناقشة اسلوب العمل داخل الادارات كل في اختصاصه والموقف التنفيذي لملفات العمل بما يحقق سرعة الاداء وحسن الانجاز تحقيقا لصالح المواطن الدقهلاوي..

؛وقد وجه "مختار" لضرورة المتابعة المستمرة لاعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2023/2024 بمراكز المحافظة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين علي مدار فترات تنفيذ الخطة، وأكد "مختار"علي اهمية تحديد التوقيتات باعتبارها العامل الاساسي بشأن كافة الموضوعات ومتابعتها للعمل علي انهائها وفقا للتوقيت المحدد ومعاقبة المقصرين مشيرا الي ان المتابعة المستمرة هي اساس النجاح لتلافي الملاحظات وانهاء المشكلات والمعوقات الطارئة لسرعة انجاز العمل وفقا للبرامج الزمنية المقررة ..

هذا وقد أكد "مختار"علي اننا نعمل جميعاً كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم وعلي كل مسئول ان يؤدي عمله بما يرضي الله..

وأكد" مختار" علي سرعة الانتهاء من تنفيذ الصيانة اللازمة لعدد من المعدات الهندسية بالحملات الميكانيكية بالمراكز والمدن والاحياء والقري واعادة دخولها الخدمة..

هذا ووجه "مختار" لاهمية المتابعة المستمرة لمشروع امتداد المشاية وتكثيف العمالة به لسرعة الانتهاء منه وفقا للبرامج الزمنية المقررة وضرورة تنفيذ اعمال خدمات به لخدمة الرواد من المواطنين، ووجه بسرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بانشاء مصنع لتدوير قش الارز والاستفادة القصوي من الانتاج السنوي للدقهلية من قش الارز وتحقيق الجدوي الاقتصادية منه..

هذا وقد تناول" مختار"خلال مؤتمر المتابعة العديد من الملفات الاخري التي تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين.