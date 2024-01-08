ضبط 98 قطعة سلاح ناري بحوزة 83 متهمًا في حملة أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، شن حملات أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (98 قطعة سلاح نارى بحوزة 83 متهما) وذلك على النحو التالى:

(16) بندقية آلية.

(22) بندقية خرطوش.

(5) طبنجات.

(55) فردا محليا.

(318) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(194) قطعة سلاح أبيض.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.