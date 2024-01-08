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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تطوير قاعة المؤتمرات الكبري بجامعة جنوب الوادي

متابعة رئيس الجامعة
متابعة رئيس الجامعة

 

أجري الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، جولة تفقدية بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة، اليوم الاثنين، في إطار المتابعة اليومية للمشروعات التطويرية بجامعة جنوب الوادي 

 تابع رئيس الجامعة،  رفقة الدكتور محمود الشاذلي عميد الكلية وعبد الرازق حسين القائم عمل امين الجامعة المساعد ولفيف من القيادات الإدارية أعمال التطوير في الصوتيات و المرئيات والإضاءة.

 أبرز رئيس الجامعة، حرص إدارة الجامعة على تجهيز القاعة بصورة تسمح بالإدارة الالكترونية للفعاليات  وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وجاهزية القاعة لاستقبال مختلف الأنشطة والفعاليات.

كما تضمنت الجولة التفقدية لرئيس الجامعة تفقد التجهيزات بقاعة المؤتمرات بكلية العلاج الطبي.

 وتابع رئيس الجامعة تركيب أجهزة الداتا شو و الشاشات التفاعلية بالقاعة واكد توفير كافة سبل الدعم لمختلف المشروعات التطويرية بالجامعة والتي تهدف الى تقديم خدمة متميزة للجمهور الداخلي و الخارجي للجامعة

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