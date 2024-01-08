الونش يعود لتشكيل الزمالك فى لقاء كسكادا الودي

فى إطار فترة الإعداد

أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل الأبيض لخوص مباراة كسكادا أحد فرق دوري الدرجة الثالثة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في مباراة ودية تنطلق بعد قليل، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لخوض الدورتين الوديتين في الإمارات.

ويشارك الزمالك خلال معسكر الإمارات، في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري، بالإضافة إلى بطولة كأس دبي للتحدي، بمشاركة أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.



وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع : أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد طارق

خط الوسط : محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - مصطفى شكري - سيد عبدالله "نيمار" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : عمار ياسر