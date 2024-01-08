مهمة Peregrine Mission 1 تبشر ببداية تسويق القمر تجاريًا

من المقرر أن يقوم صاروخ فولكان سنتور الجديد التابع لشركة United Launch Alliance برحلته الأولى وعلى متنه راكب تاريخي: Peregrine، أول مركبة هبوط أمريكية على القمر يتم إرسالها إلى القمر منذ أكثر من 50 عامًا. ويمكن أن تمثل مهمتها نقطة تحول في استكشاف البشرية للكون. Peregrine ليست مركبة فضائية تابعة لناسا، ولكنها مركبة طورتها شركة Astrobotic ومقرها بيتسبرغ، وهي شركة خاصة. إذا نجت من الهبوط، فستكون Peregrine أول مركبة تجارية تهبط بنجاح على القمر - أو أي جسم كوكبي خارج الأرض، في هذا الشأن.

تعد شركة Astrobotic من بين مجموعة صغيرة من الشركات التي تم اختيارها لتنفيذ عمليات التسليم القمرية لوكالة الفضاء على مدى السنوات القليلة المقبلة كجزء من برنامج خدمات الحمولة القمرية التجارية (CLPS) الجديد التابع لناسا. تعد Peregrine Mission 1، المتوقع إطلاقها في 8 يناير الساعة 2:18 صباحًا بالتوقيت الشرقي، هي الأولى من هذه العمليات بموجب عقد بقيمة 79.5 مليون دولار مع وكالة الفضاء. ولكنه مسعى تجاري بالكامل، وإلى جانب الحمولات الخمس التي ستسلمها لناسا لدعم مهمات Artemis القادمة، سيكون لدى Peregrine بضائع لعملاء آخرين على متنها أيضًا، بتكلفة 1.2 مليون دولار للكيلوغرام الواحد (حوالي 2.2 رطل). ويشمل ذلك المركبات الجوالة الصغيرة والأدوات العلمية، ومجموعات من المواد الفنية والأرشيفية، و"عملة البيتكوين" المادية، والرفات البشرية، بشكل مثير للجدل.

يتجه Peregrine نحو الجانب القريب من القمر، وهو نصف الكرة الأرضية الذي يواجه الأرض دائمًا. (نأمل) أن تهبط مركبة الهبوط التي يبلغ طولها 6 أقدام وعرضها 8 أقدام بهدوء في منطقة تسمى Sinus Viscositatis - "خليج اللزوجة" - للقباب الغامضة هناك والتي يُعتقد أنها تشكلت منذ فترة طويلة بواسطة طبقات سميكة من الصخور. الحمم السيليكية. هذه الميزات الغريبة، التي تسمى Gruithuisen Domes، لا تتطابق مع التضاريس البازلتية المحيطة، كما أن القمر ليس موطنًا للمكونات المعروفة حتى الآن بأنها تؤدي إلى ظهور البراكين السيليكية.

وقال بول نايلز، عالم مشروع CLPS، في مؤتمر صحفي يوم الخميس قبل الإطلاق: "إن تكوين القباب هو لغز علمي ما زلنا نعمل على فهمه". سيهبط الشاهين بالقرب من القباب على رقعة من الفرس القمري، أو المعالم المظلمة الناتجة عن تدفقات الحمم البازلتية المتصلبة التي يمكننا رؤيتها من الأرض. تتكون حمولات ناسا على متن الطائرة من مصفوفة عاكس الليزر (LRA)، ونظام مطياف النيوترونات (NSS)، ومطياف نقل الطاقة الخطية (LETS)، ونظام مطياف المواد المتطايرة بالأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRVSS)، ومطياف كتلة الشاهين الأيوني (PITMS). ستقوم هذه الأدوات بجمع البيانات للمساعدة في توصيف البيئة المحلية.

وقال نايلز: "ستقوم ثلاثة من أدواتنا بجمع بيانات عن المواد المتطايرة القمرية باستخدام تقنيات مختلفة". "سيوفر جهازان منظورات حول بيئة الإشعاع على سطح القمر، مما يساعدنا على الاستعداد بشكل أفضل لإرسال مهمات مأهولة إلى القمر. وسنتعلم أيضًا معلومات حول تكوين السطح من خلال تقييم معادنه. وفي وقت لاحق، سترسل ناسا مجموعة أخرى من الأدوات إلى قمة Gruithuisen Domes.

وفيما يتعلق بتسليم العلوم، ستحمل Peregrine أيضًا حمولة لصالح وكالة الفضاء المكسيكية Agencia Espacial Mexicana (AEM). سيكون أسطولها المكون من خمس مركبات صغيرة، يبلغ عرض كل منها حوالي 5 بوصات، أول أدوات علمية في أمريكا اللاتينية تصل إلى سطح القمر، وفقًا لشركة أستروبوتيك. ستنطلق مركبة Iris الجوالة التابعة لجامعة كارنيجي ميلون والتي يبلغ وزنها 4 أرطال في رحلة على Peregrine أيضًا، مع خطط لالتقاط الصور وإرسالها إلى المنزل. ويرسل مركز الفضاء الألماني (DLR) كاشف الإشعاع M-42، والذي يهدف إلى قياس مقدار الإشعاع الذي قد يتعرض له الإنسان في مهمة ذهابًا وإيابًا إلى القمر.

ومن بين الحمولات غير العلمية، ستنقل Vulcan Centaur وPeregrine التابعتان لشركة ULA أجزاء صغيرة من الرفات البشرية لصالح شركتي Celestis وElysium Space التذكاريتين الفضائيتين. لدى Celestis وجهتان تذكاريتان منفصلتان مخططتان للرحلة: الأولى، "Tranquility"، ستهبط على القمر مع Peregrine، بينما الأخرى، "Enterprise"، ستستمر في الفضاء السحيق مع المرحلة العليا من Centaur بعد انفصالها عن مركبة الهبوط القمرية. . تبدأ الرحلات الجوية مثل هذه التي تتجاوز المنطقة المجاورة للأرض بأقل من 13000 دولار، ويتم منح العملاء المحتملين خيار إرسال كميات رمزية من الرماد البشري أو الحمض النووي.

أحد الشخصيات البارزة التي يتجه حمضها النووي إلى سطح القمر سيكون 2001: A Space Odyssey الكاتب المشارك ومؤلف الخيال العلمي، آرثر سي كلارك. توجد على متن رحلة إنتربرايز بقايا العديد من الشخصيات الرئيسية من سلسلة ستار تريك، بما في ذلك مبتكر المسلسل جين رودينبيري، وزوجته ماجيل باريت رودينبيري، وابنهما يوجين "رود" رودينبيري، بالإضافة إلى نيشيل نيكولز (الملازم أوهورا من السلسلة الأصلية). ) وابنها كايل جونسون. كانت شركة Elysium أقل صراحة بشأن من سترسل رفاته.

كان هناك بعض ردود الفعل العنيفة حول فكرة تحويل القمر إلى موقع تذكاري. وذكرت إذاعة أريزونا العامة أن رئيس قبيلة نافاجو، بو نيغرين، تحدث ضد المهمة القادمة بعد سماعه عن الخطة، واصفًا إياها بأنها "بمثابة تدنيس" للعديد من الثقافات التي تعتبر القمر مقدسًا.

ردًا على الاستجواب الذي قاده جوي روليت من رويترز خلال مؤتمر ناسا يوم الخميس، أكد أعضاء وكالة الفضاء مرارًا وتكرارًا أن قرار الحمولات التي سيتم إرسالها يقع على عاتق أستروبوتيك فقط. وقال كريس كولبيرت، مدير برنامج CLPS: "ليس عليهم تخليص تلك الحمولات معنا". "هذه مهمات تجارية حقًا. الأمر متروك لهم لبيع ما يمكنهم بيعه ".

تسلط هذه المشكلة الضوء على أحد الجوانب السلبية المحتملة للاعتماد على المقاولين، ولا شك أنها ستطل برأسها مرة أخرى حيث تعتمد ناسا بشكل أكبر على الصناعة التجارية في المهام المستقبلية. في حين أن وكالة ناسا قد لا تكون في وضع يسمح لها بالموافقة على الحمولات التي سيتم تضمينها إلى جانب حمولاتها في المهام التجارية، إلا أن كولبيرت أضاف أن الفرق "من الواضح أنها تجري الكثير من المناقشات حول كيفية تناسب الحمولات معًا".

أما باقي الحمولات العشرين الإجمالية فهي عبارة عن مزيج من التذكارات والعناصر التي تمثل الأرض وإنجازات البشرية. تعاونت شركة Astrobotic مع شركة DHL لتنظيم "صندوق القمر" من التذكارات التي ستطير مع Peregrine، بما في ذلك عناصر مثل الصور الفوتوغرافية والأدب وحتى قطعة كبيرة من جبل إيفرست. وتقوم شركة Puli Space Technologies المجرية وشركة SpaceBit في المملكة المتحدة بإرسال لوحات إلى سطح القمر، في حين قامت شركة الفضاء اليابانية Astroscale بملء "كبسولة الحلم القمري" بـ "185872 رسالة من أطفال من جميع أنحاء العالم".



وبالإضافة إلى مركبتها الجوالة، أنشأت جامعة كارنيجي ميلون ما تسميه "أول متحف على القمر". مشروع MoonArk التابع للجامعة، وهو عبارة عن أسطوانة صغيرة مكونة من أربع غرف تحتوي على "مئات الصور والقصائد والموسيقى والأشياء النانوية والآليات والعينات من الأرض"، سيبقى على مركبة الهبوط Peregrine حيث يمكن للزوار المستقبليين تقديرها على طول مع الأجسام الثابتة الأخرى على متن الطائرة. وبالمثل، ستحمل Peregrine المكتبة القمرية 2 التابعة لمؤسسة Arch Mission Foundation، والتي تسميها "أرشيفًا إنسانيًا فائق التحمل". توجد ويكيبيديا هناك، بالإضافة إلى مجموعات رئيسية أخرى من المعلومات الأرضية واللغات البشرية.

وهناك مشروعان للبيتكوين سيصلان إلى القمر مع Peregrine لأن العملات المشفرة، على ما يبدو، لا مفر منها: عملة بيتكوين فعلية محفورة بمفتاحها الخاص، من بورصة العملات المشفرة في سيشيل BitMEX؛ وBitcoin Magazine Genesis Plate ومقرها الولايات المتحدة، والتي تتضمن نسخة من أول كتلة من البيتكوين تم تعدينها على الإطلاق.

بمجرد وصول Peregrine إلى مدار القمر، سيبقى هناك لبضعة أسابيع قبل القيام بمحاولته الهبوط على السطح. ومن المتوقع أن يحدث ذلك في 23 فبراير. وبالنظر إلى أن الولايات المتحدة لم تضع مركبة هبوط على سطح القمر منذ أيام مهمة أبولو، فهذا أمر كبير جدًا. لكن هذا عمل محفوف بالمخاطر. عندما يتعلق الأمر بالهبوط على سطح القمر، كانت هناك محاولات فاشلة أكثر بكثير من تلك الناجحة. وقال كولبيرت خلال مؤتمر صحفي لوكالة ناسا: "الهبوط على القمر أمر صعب للغاية". "نحن ندرك أنه لا يمكن ضمان النجاح."

وبغض النظر عن ذلك، تهدف وكالة ناسا وشركاؤها التجاريون إلى الاستمرار في المحاولة، وعلى نحو متتابع لتحقيق ذلك. ستتبع مهمة Peregrine 1 المهمة الثانية من بعثات CLPS التابعة لناسا في فبراير، بقيادة شركة Intuitive Machines. بعد ذلك، هناك خطط لأربع عمليات إطلاق قمرية أخرى على الأقل بواسطة CLPS قبل نهاية عام 2024.