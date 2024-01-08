التحقيق في واقعة تعدي لاعب الزمالك السابق على زوجته

فتحت نيابة الجيزة، اليوم الإثنين، التحقيق في واقعة اعتداء إبراهيم صلاح، لاعب نادي الزمالك السابق، على زوجته فى منطقة 6 أكتوبر.



كانت زوجة اللاعب حررت محضرًا، اتهمته فيه بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابات في جسدها، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

لاعب الزمالك ينكر اتهامات زوجته:

أنكر الزوج الاتهامات الموجهة إليه، مضيفًا أن زوجته تعدت عليه قائلًا: "ضربتني الأول فدافعت عن نفسى فقط"، وحرر محضر آخر بالواقعة.

زوجة إبراهيم صلاح تحرر محضرًا ضدده:

بلاغ من زوجة إبراهيم صلاح ضده

تلقت الأجهزة المختصة بلاغًا من عمليات النجدة بوجود تعدى وخلافات أسرية بين إبراهيم صلاح، لاعب كرة سابق في نادي الزمالك، وبين زوجته أصيب كلاهما خلالها.

وكشفت التحريات الأولية في الواقعة، أن المجني عليه لاعب كرة سابق في نادي الزمالك، ومقيم في أحد كمبوندات أكتوبر، وتبين أنه مصاب بكدمات وجروح سطحية بالزراعين، كما أصيبت زوجته بكسر أحد أسنانها.

وتبين أن الطرفين اعتادا التعدي على بعضهما البعض، وأن مشاجرة نشبت بينهما، تعدى خلالها كل منهما على الآخر، مما أسفر عن إصابة كليهما، وتحرر محضر بالواقعة.