الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الوزراء القطريون الجدد يُؤدون اليمين القانونية أمام أمير البلاد

الوزراء القطريون
الوزراء القطريون الجدد يؤدون اليمين القانونية

أدى الوزراء القطريون الجدد، الذين شملهم الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2024 اليمين القانونية أمام أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني بالديوان الأميري اليوم الإثنين.

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وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر اليوم الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2024 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.

 

وأضافت الوكالة أن الأمر الأميري نص على تعيين كل من الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبيئة والتغير المناخي، والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزيرًا للرياضة والشباب، وإبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزيرًا للعدل وزيرًا للدولة لشئون مجلس الوزراء، وعبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزيرا للبلدية، وسلطان بن سعد بن سلطان المريخي وزيرا للدولة للشئون الخارجية عضوا بمجلس الوزراء.

 

كما أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم المرسوم رقم (1) لسنة 2024، بتعيين محمد بن حسن المالكي وكيلا لوزارة التجارة والصناعة.

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