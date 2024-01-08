ورشتا عمل لتنمية مهارات الأطفال في مكتبة مصر الجديدة

أعلن الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، أن مكتبة مصر الجديدة للطفل سوف تنظم ورشتي عمل تهدف الى تنمية المهارات الفنية والذهنية للاطفال.

الورشة الاولى في الساعة 12 ظهر غدا الثلاثاء تحمل عنوان "اصنع نوت بوك الخاص بك"، حيث يقوم الاطفال بصناعة وتشكيل نوت بوك باستخدام خامات الفوم والورق المقوى و بعض من الخامات الطبيعية، وقد تم اختيار النوت بوك بمناسبة الموسم الدراسى فيستطيع الطفل تدوين بعض المعلومات فيها وتكون من صنع يده.

والورشة الثانية في الساعة 12 من ظهر بعد غد الأربعاء هى ورشة للرسم على الجبس والتلوين عليه، ويتعلم الاطفال خلال الندوة تشكيل الجبس باستخدام قوالب السيلكون ثم التلوين عليه باستخدام الوان المياه، ومن فوائد تلوين للأطفال انه بيعد وسيلة للتسلية والمتعة ولتنمية مهاراتهم الفنية، وكذلك يعد علاجًا سلوكيًا ونفسيًا لزيادة ثقتهم بنفسهم وتنمية ذكاءهم وكذلك تهدئتهم وتفريغ طاقتهم ومشاعرهم السلبية وتعديل طباعهم الغير مرغوب فيها من عصبية وغيرها.

كان قد صرح د.نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة بأن المهرجان يأتى بمناسبة انتهاء بعض الاطفال من امتحانات منتصف العام، ومحاولة بث روح المرح بين الاطفال ، وكذلك إثراء بعض المعلومات لديهم من خلال المسابقات الثقافية، والسابقات المدرسية التى تعمل على إنعاش العملية التعليمية في جو من المرح والتنافس والتسلية، مؤكدا على ان المسابقات تعزز الصداقة بين الأطفال وتكشف مواهبهم.

كما أشار الى ان من هذه المسابقات مسابقة اسال وجاوب و البحث عن معلومة من خلال طرح احد المواضيع والاطفال يبحثون عن معلومات من خلال كتب المكتبة بمساعدة اخصائيات المكتبة، بالإضافة إلى المسابقات الحركية بالحديقة فهى وسيلة فعالة لتحفيز الأطفال على النشاط البدني، حيث تعزز الحركة والتمرين البدني وتحسن الصحة العامة للأطفال. كما تساعد المسابقات الحركيه على تنمية مهارات الأطفال الحركية كما تساهم في تحسين القدرة على التركيز والتحكم فى العواطف.