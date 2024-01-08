رئيس فاين ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2023

أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات المتخصصة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، عن اختيار مجلة فوربس المتخصصة لرئيسها التنفيذي جيمس مايكل لافيرتي ضمن قائمة أقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2023. وقد تم إدراج لافيرتي ضمن القائمة لما يتمتع به من مهارات قيادية استثنائية، وقدرته على دفع عجلة الابتكار لدى مجموعة فاين والتزامه الراسخ في تحقيق الامتياز في العمل وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. والجدير بالذكر أن لافيرتي كان قد أدرج ضمن نفس القائمة مرتين في الأعوام السابقة.

يمتلك لافيرتي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتد لثلاثة عقود تمتع خلالها برؤية مميزة في عالم الأعمال. وقد عملت مهاراته القيادية الفريدة من نوعها على دفع مجموعة فاين الصحية القابضة نحو مزيد من النجاح وتحقيق نمو كبير، مما عزز مكانتها كمجموعة رائدة في السوق. وعلاوةً على ذلك، فقد ساهمت طريقة إدارة لافيرتي إلى خلق بيئة عمل معاصرة تعمل على تعزيز ثقافة التعاون والابتكار، كما لعب دوراً كبيراً في تمكين الموظفين.

يسعى لافيرتي إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمع. ويتجلى هذا الالتزام من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية لمجموعة فاين الصحية القابضة، والتي تتميز باستدامتها. كما يسعى لافيرتي إلى الارتقاء بصحة ورفاهية الموظفين، ومن الأمثلة البارزة على جهوده في هذا المجال إطلاق سياسة خاصة بصحة الإناث، حيث تقدم مجموعة فاين من خلال هذه السياسة إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 12 يوم للتعامل مع الحالات المتعلقة بصحة المرأة، دون الحاجة إلى تقرير طبي.

يعد لافيرتي مدرب أولمبي يعمل بشكل دؤوب على رعاية المواهب الشابة، وتعتبر أحد أبرز إنجازاته في هذا المجال هو عمله مع اللاعب الأولمبي الفلبيني للقفز بالزانة إيرنست أوبييانا، والمصنف الثاني عالمياً، والذي سيتنافس في الألعاب الأولمبية المقبلة.