الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

صحة المنيا... إعدام 1008 كيلو أغذية غير صالحة للإستهلاك

الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة ، في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية ، موجها كافة الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها ، لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن ، وحفاظا ًعلى صحة وسلامة المواطنين.

 

 

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي ، خلال شهر ديسمبر الماضى، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية ، تم خلالها المرور على 1048 منشأة غذائية ، للتأكد من استيفائها للإشتراطات الصحية الواجب توافرها ، وأسفرت الحملات عن تحرير 243 محضراً للمخالفات المضبوطة ، تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة ، وعدم وجود شهادات صحية.

 

وأضاف وكيل الوزارة ، أنه تم ضبط 38 منشأة تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الإشتراطات الصحية ، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المنشآت المخالفة ، مؤكداً ، على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية  ، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

 

كما أوضح وكيل الوزارة ، أنه تم سحب 200 عينة مواد غذائية ، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك ، وإعدام 1008 كيلو أغذية مختلفة ، و200 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، بالإضافة ، إلى استخراج 1355 شهادة صحية للعاملين في قطاع الأغذية.

 

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