صحة المنيا... إعدام 1008 كيلو أغذية غير صالحة للإستهلاك

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة ، في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية ، موجها كافة الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها ، لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن ، وحفاظا ًعلى صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي ، خلال شهر ديسمبر الماضى، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية ، تم خلالها المرور على 1048 منشأة غذائية ، للتأكد من استيفائها للإشتراطات الصحية الواجب توافرها ، وأسفرت الحملات عن تحرير 243 محضراً للمخالفات المضبوطة ، تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة ، وعدم وجود شهادات صحية.

وأضاف وكيل الوزارة ، أنه تم ضبط 38 منشأة تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الإشتراطات الصحية ، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المنشآت المخالفة ، مؤكداً ، على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية ، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

كما أوضح وكيل الوزارة ، أنه تم سحب 200 عينة مواد غذائية ، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك ، وإعدام 1008 كيلو أغذية مختلفة ، و200 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، بالإضافة ، إلى استخراج 1355 شهادة صحية للعاملين في قطاع الأغذية.