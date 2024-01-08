حملات أمنية مكثفة للإيقاع بالخارجين على القانون في دمياط وأسوان

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان– دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (3) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,500كيلو جراملمخدر الحشيش- 3 كيلو جرامات لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (3 متهمين).

تنفيذ (667) حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش–6,500 كيلو جرام لمخدر البانجو- 7 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- 2 فرد محلى- عدد من الطلقات).. بحوزة (5متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.