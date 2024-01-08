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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الحملة الانتخابية لبوتين تعلن جمع أكثر من مليون توقيع لدعمه بالانتخابات الرئاسية

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أعلنت ماريانا ليسينكو رئيسة حملة ترشيح فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية اليوم الاثنين أنه تم جمع مليون و300 ألف توقيع في جميع أنحاء روسيا حتى الآن لدعم بوتين.

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قالت ليسينكو في تصريحات للصحفيين اليوم - : "لقد جمعنا حتى الآن حوالي مليون و300 ألف توقيع لدعم مرشحنا لمنصب رئيس روسيا فلاديمير بوتين"..مشيرة إلى أن جمع التوقيعات سيستمر حتى نهاية يناير الحالي .. معربة عن أملها في أن يرتفع عدد التوقيعات لبوتين.

كانت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الروسي فلاديمير بوتين قد أعلنت في 30 ديسمبر الماضي جمع أكثر من 500 ألف توقيع لدعم ترشيح بوتين في الانتخابات الرئاسية. 

من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية في 17 مارس المقبل ، وكان بوتين قد أعلن في وقت سابق عزمه ترشيح نفسه لولاية رئاسية خامسة.

من جانبه..أعلن المؤتمر العام لحزب السلطة "روسيا الموحدة" دعم بوتين كمرشح رئاسي في انتخابات الرئاسة الروسية المقبلة فيما أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ورئيس حزب روسيا الموحدة دميتري ميدفيديف أن بوتين كمرشح رئاسي سيحظى بدعم جميع أعضاء الحزب.

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