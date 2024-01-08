ختام فاعليات الورشة التدريبية السادسة من برنامج البرلمانات نتشارك بسوهاج

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج الورشة التدريبية السادسة من برنامج البرلمانات نتشارك للمرحلة العمرية من ١٨ إلى ٢٤ سنة بمركز شباب نيدة التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة أخميم شرق محافظة سوهاج بمشاركة ٢٥شاب وفتاة بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب وقام بالتدريب أحمد رشاد مدرب برلماني .





يهدف البرنامج إلى تنمية المهارات لدى النشء والشباب واقتراح مبادرات مجتمعية تخدم المجتمع من حولهم وبث روح المشاركة بين كافة أطراف المجتمع يعقبها تنفيذ مبادرات مجتمعية وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف في نسخته الثانية من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة .





تجري فعاليات البرنامج تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإيمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني وراندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب .





وفي سياق متصل قدم وفد من شباب البرلمان بسوهاج التهنئة لنيافة الأنبا باخوم اسقف سوهاج والمراغة والمنشاه بكنيسة مارجرجس أجمل التهاني القلبية والأماني الطيبةبمناسبة اعياد الميلاد المجيد وذلك بحضور أيمن صابر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمحافظة معربين عن تمنياتهم القلبية بأن يكون هذا العام مليء بالسلام والمحبة والاستقرار والأخوة الصادقة بين نسيج الامة .





واكدوا خلال الزيارة على أن الشعب بمسلميه ومسيحيه يد واحدة خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة .





وقال وكيل الوزارة أن المصريين تربطهم عبر التاريخ أواصر المحبة والأخوة والصداقة كونهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد تحت مظلة سماء واحدة وتربطهم روابط الأخوة والوطنية ويجمعهم العمل معاً على تنمية واستقرار وازدهار وتقدم وطننا الغالي مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .





وقدم يسري كفافي وكيل المديرية للشباب التهنئة الرقيقة للأخوة الأقباط مؤكداً أن الشعب المصري دائما يضرب أروع الأمثلة في الوحدة الوطنية ضد الإرهاب وأعداء الوطن مضيفاً أن مصر توضح للعالم كله في عيد الميلاد المجيد اننا شعب متماسك تربطه أواصر الدم والمحبة وعشق الوطن .