غدا .. إمتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل بالمرحلة الإبتدائية بسوهاج

تنطلق غدا الثلاثاء الموافق 9 من شهر يناير الجاري إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 للمرحلة الإبتدائية بمدارس محافظة سوهاج بكافة مدارس المحافظة وتبدأ بامتحانات مادتي التكنولوجيا والمهارات المهنية للصفوف الرابع والخامس والسادس كما تنطلق بعد غد الأربعاء إمتحانات النقل للمرحلة الإعدادية .





ومن جانبه قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أنه تم اعتماد جداول إمتحانات الفصل الدراسي الأول عقب عقد العديد من الإجتماعات مع إدارات التعليم المختلفة إبتدائي وإعدادى وثانوى وأعلنت مديرية التربية والتعليم عن جداول الإمتحانات لصفوف النقل للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية والضوابط المنظمة لها للعام الدراسي 2023/2024م .





وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أنه تم التنبيه بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية والأعمال الإمتحانية وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.





وأكد الدكتور ياسر محمود على أنه تقرر أن تبدأ إمتحانات الفصل الدراسى الأول يناير 2024 للصف السادس بالمرحلة الإبتدائية على فترتين صباحية ومسائية للمدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة اعتبارا من 9/ 1/ 2024 بمادتى التكنولوجيا والمهارات المهنية ويوم الخميس الموافق 11/1/2024 يتم الإمتحان في مادتى اللغة العربية والتربية الدينية ويوم الأحد 14 / 1/ 2024 يمتحن التلاميذ مادتى الرياضيات والدراسات الاجتماعية وتنهتي أعمال الإمتحانات يوم الثلاثاء الموافق 16 / 1/ 2024 بمادتى العلوم واللغة الإنجليزية .





وبالنسبة لجدول إمتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2024 للصفين الرابع والخامس بالمرحلة الإبتدائية للفترتين الصباحية والمسائية للمدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة والتى تبدأ فى التاسع من يناير 2024 بمادة المهارات المهنية ثم 10 من شهر يناير 2024 يتم الإمتحان في مادتى اللغة العربية والتربية الدينية ويوم 13 من شهر يناير 2024 يمتحن التلاميذ في مادتى الرياضيات والدراسات الاجتماعية وتنتهي أعمال الإمتحانات بمادتى العلوم واللغة الإنجليزية يوم 15 من شهر يناير 2024 .





وأضاف وكيل الوزارة أنه تقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يناير 2024 للصف الأول الإعدادى يوم الأربعاء العاشر من يناير 2024 بمادة اللغة العربية والخط العربى و كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ووفى الحادى عشر من يناير 2024 مادة اللغة الأجنبية والتربية الرياضية للمدارس الرياضية، وفى الثالث عشر من يناير 2024 مادتى الدراسات الغجتماعية، والجبر والاحصاء، وفى الرابع عشر من يناير يمتحن الطلاب مادتى العلوم والتربية الفنية، وفى الخامس عشر من يناير يجري الإمتحان في مادتى الهندسة والتربية الدينية.

أما بالنسبة لإمتحانات الصف الثانى الإعدادى العام فتنطلق في العاشر من يناير 2014 بمادتى الجبر والإحصاء والتربية الدينية، واليوم الثانى الحادى عشر من يناير 2024 مادتى اللغة العربية والخط العربى والتربية الرياضية للمدارس الرياضية، وفى الثالث عشر من يناير 2024 مادتى اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وفى الرابع عشر من يناير 2024 مادتى الدراسات الاجتماعية والهندسة، وفى يوم الخامس عشر من يناير 2024 مادتى العوم والتربية الفنية وهو أخر يوم لأداء الإمتحانات بالمرحلة الإعدادية.