تجديد حبس متهمين بحيازة 10 كيلو حشيش في الشروق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس متهمين بحوزتهما 10 كيلو من مخدر الحشيش، في مدينة الشروق،15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين لهما معلومات جنائية لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة الشروق، وذلك حال استقلالهما سيارتين، وبحوزتهما 10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش، واعترف المتهمان بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح غير المشروع منها.

تباشر جهات التحقيق بالقاهرة، إجراءاتها في حريق شقة سكنية في عقار بمنطقة المطرية دون وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

حريق شقة سكنية في عقار بالمطرية

كانت قد سيطرت قوات الحماية المدنية بمدرية أمن القاهرة على حريق شقة سكنية في عقار بمنطقة المطرية دون وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من غرفة عميات النجدة بمديرية أمن القاهرة مفادها نشوب حريق داخل عقار مكون من 5 طوابق في منطقة المطرية وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات غطفاء وإسعاف، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.