البنتاجون يكشف حالة وزير الدفاع الأمريكي الصحية بعد مضاعفات صحية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بات رايدر، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لا يزال في المستشفى في مركز (والتر ريد) الطبي العسكري الوطني، ولكنه يتعافى بشكل جيد وفي حالة معنوية جيدة.

وأضاف رايدر في بيان، نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين أن أوستن قدم التوجيه اللازم لفريقه منذ استئناف مهامه، مساء الجمعة، بعدما تلقى تحديثات تشغيلية.

وأفاد بأن أوستن يتمتع بإمكانية الوصول التام عبر الاتصالات الآمنة المطلوبة، ويواصل مراقبة العمليات اليومية لوزارة الدفاع في جميع أنحاء العالم.

وتابع رايدر: إن وزير الدفاع الأمريكي تحدث إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، وتواصل كذلك مع نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون وكبار موظفيه.

وأردف: "لا يوجد موعد محدد لخروج أوستن من المستشفى، ولكننا سنستمر في تقديم التحديثات حول حالته الصحية عندما تصبح متاحة".

جدير بالذكر أن أوستن دخل منذ أول أيام العام الجديد إلى مركز "والتر ريد" العسكري الطبي قرب واشنطن؛ بسبب مضاعفات صحية جراء عملية جراحية، ولكن (البنتاجون) لم يكشف عن دخول أوستن المستشفى حتى مساء الجمعة الماضية.