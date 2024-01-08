50% نسبة النمو فى نتائج أعمال «العربى الإفريقى الدولى»



تامر وحيد: الاقتصاد المصرى قادر على التعافى ولدينا «مرونة» فى التمويل

حقق البنك العربى الإفريقى الدولى خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضيين أرباحاً قبل الضرائب والمخصمات وصلت إلى 338 مليون دولار. وأظهرت المؤشرات المالية للبنك عن الفترة المذكورة أن إجمالى الأصول حققت لأول مرة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 نحو 15.4 مليار دولار، و2.2 مليار دولار لإجمالى حقوق الملكية، وارتفعت إجمالى الأصول إلى ١٥٫٣٢٠ مليار دولار بنهاية سبتمبر ٢٠٢٣، مقابل ١٣٫١٦٩ مليار دولار بنهاية ديسمبر ٢٠٢٢.

وكان تامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك العربى الإفريقى الدولى قد صرح بأن البنك قد حقق نتائج أعمال طيبة واستعاد جزءاً لا بأس به من حصته السوقية.

وأضاف أن هناك نمواً وصل إلى 66 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 50%.

وسجلت نسبة النمو فى الودائع بالعملات الأجنبية خلال الفترة المذكورة 19% بقيمة 658 مليون دولار ليكون إجمالى رصيد الودائع نحو 10.5 مليار دولار وهى معدلات نمو تعادل ضعف معدلات النمو ببنوك أخرى. وبلغ إجمالى محفظة القروض الائتمانية مع نهاية سبتمبر نحو 5 مليارات دولار، وتضاعفت نسبة تغطية السيولة حيث ارتفعت إلى 28% للعملات المحلية، و94% للعملات الأجنبية.

كما ارتفع صافى الدخل من العائد إلى 357 مليون دولار، وارتفع صافى إيرادات النشاط إلى 433 مليون دولار مع نهاية سبتمبر الماضى. وكان البنك قد شارك مؤخراً كراعٍ بلاتينى للعام الثانى على التوالى بمؤتمر GTR Egypt 2023 للتجارة العالمية الذى يقام بشكل دورى فى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

استضاف المؤتمر العديد من رجال الأعمال وكبار المصدرين والمستوردين فى السوق المصرى، بالإضافة إلى بعض البنوك المحلية والعالمية لمناقشة أهم التطورات فى قطاع الاستيراد والتصدير وكيفية تأثير التغييرات الاقتصادية المصرية الحالية عليهم بالإضافة إلى مدى تأثير التحول الرقمى على تمويل التجارة فى مصر.

وشاركت رئيس قطاع المعاملات المصرفية الدولية بالبنك العربى الإفريقى الدولى فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر فى حلقة نقاش حول فرص الاستثمارات التجارية فى مصر لتصبح بوابة التجارة العالمية وقالت، إن استراتيجية البنك كمجموعة مالية ترتكز على تقديم حلول مصرفية تجارية تواكب التطورات العالمية لتلائم احتياجات هذا المجال الحيوى.

وأكد رئيس قسم استشارات التجارة والنقد بالبنك العربى الإفريقى الدولى على أهمية استخدام منتجات التجارة لمواكبة التطورات العالمية المتنوعة التى يقدمها البنك فى مصر والفروع الخارجية ما يتماشى مع استراتيجية البنك فى ريادة المنتجات والخدمات التجارية للمعاملات الدولية مع ضمان استمرارية تأمين التدفقات المالية التجارية لعملاء البنك فى مصر والمنطقة. يذكر أن مشاركة البنك العربى الإفريقى الدولى فى هذا المؤتمر تعزز من تواجده إقليمياً كبوابة للأعمال التجارية العالمية وتبادل الأفكار والحلول التجارية مع كبار المصدرين والمستوردين فى مصر والشرق الأوسط وتقديم حلول بنكية مبتكرة تناسب جميع الشركات من خلال شبكة فروع البنك التى تضم متخصصين فى عمليات الاستيراد والتصدير وإدارة النقد.