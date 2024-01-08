استمرار أعمال التطوير وفعاليات رياضية وثقافية بنوادي إيروسبوت

في إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني برعاية الجوانب الاجتماعية للعاملين ‏بمختلف المواقع، وبما ينعكس مردود ذلك على الأداء ورفع الكفاءة والإنتاجية بالعمل، وفي إطار استغلال ‏الإمكانيات والتجهيزات الكبيرة التي تتمتع بها أندية إيروسبورت التابعة للشركة القابضة للمطارات من ‏أجل تقديم افضل الخدمات الرياضية والترفيهية والثقافية والاجتماعية للأعضاء والمترددين - صرح اللواء ‏طارق عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة إيروسبورت للخدمات الرياضية والترفيهية بأن أندية ‏إيروسبورت تحظى بإمكانيات وتجهيزات وبنية تحتية هائلة من ملاعب مصنفة وقياسية لمختلف ‏الرياضات الفردية والجماعية، وحمامات سباحة، وملعب كرة قدم من النجيل الطبيعي مجهز بكافة ‏المتطلبات لاستضافة المباريات وتدريبات ومعسكرات الأندية والمنتخبات، وصالات جيم ولياقة مزودة ‏بأحدث الأجهزة والمعدات، إضافة إلى قاعات اجتماعات واحتفالات فخمة لاستضافة مختلف المناسبات من ‏داخل وخارج قطاع الطيران المدني، واستغلالا للإمكانيات الكبيرة - تستهدف نوادي إيروسبورت عقد ‏بروتوكولات تعاون مع الاتحادات الرياضية المختلفة لاستضافة البطولات المحلية والدولية.‏



وعلى صعيد الأنشطة والفعاليات الرياضية والاجتماعية والثقافية شهدت نوادي إيروسبورت مؤخرا ‏انطلاق بطولة الدوري المصري للميني فوتبول للسيدات، وإقامة عدد من الورش والندوات الثقافية ‏والمهرجانات الترفيهية مثل بانوراما المسجد الأقصى بين الحاضر والماضي والمستقبل، وورشة التخطيط ‏سر النجاح، ومسابقة الرسام الأفضل.