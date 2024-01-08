استمرار أعمال التطوير وفعاليات رياضية وثقافية بنوادي إيروسبوت
في إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني برعاية الجوانب الاجتماعية للعاملين بمختلف المواقع، وبما ينعكس مردود ذلك على الأداء ورفع الكفاءة والإنتاجية بالعمل، وفي إطار استغلال الإمكانيات والتجهيزات الكبيرة التي تتمتع بها أندية إيروسبورت التابعة للشركة القابضة للمطارات من أجل تقديم افضل الخدمات الرياضية والترفيهية والثقافية والاجتماعية للأعضاء والمترددين - صرح اللواء طارق عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة إيروسبورت للخدمات الرياضية والترفيهية بأن أندية إيروسبورت تحظى بإمكانيات وتجهيزات وبنية تحتية هائلة من ملاعب مصنفة وقياسية لمختلف الرياضات الفردية والجماعية، وحمامات سباحة، وملعب كرة قدم من النجيل الطبيعي مجهز بكافة المتطلبات لاستضافة المباريات وتدريبات ومعسكرات الأندية والمنتخبات، وصالات جيم ولياقة مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات، إضافة إلى قاعات اجتماعات واحتفالات فخمة لاستضافة مختلف المناسبات من داخل وخارج قطاع الطيران المدني، واستغلالا للإمكانيات الكبيرة - تستهدف نوادي إيروسبورت عقد بروتوكولات تعاون مع الاتحادات الرياضية المختلفة لاستضافة البطولات المحلية والدولية.
وعلى صعيد الأنشطة والفعاليات الرياضية والاجتماعية والثقافية شهدت نوادي إيروسبورت مؤخرا انطلاق بطولة الدوري المصري للميني فوتبول للسيدات، وإقامة عدد من الورش والندوات الثقافية والمهرجانات الترفيهية مثل بانوراما المسجد الأقصى بين الحاضر والماضي والمستقبل، وورشة التخطيط سر النجاح، ومسابقة الرسام الأفضل.