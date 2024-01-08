مياه الشرقية: سيارات خدمة العملاء تواصل خدماتها بقرى المحافظة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من الأثنين الموافق 8 يناير إلى الخميس 11 يناير وذلك من الساعة ٨ صباحا وحتى الثانية عصرا.

وأضافت الشركة، أنه من المقرر تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق المراكز التالية: قطاع مركز منيا القمح بقرية كوم حلين يومي الإثنين والثلاثاء، وبقرية كفر غنيمي يومي الأربعاء والخميس.

وأشارت إلى تواجد سيارة خدمة العملاء يوم الإثنين بناحية العراقي بنطاق قطاع أبو حماد، ويوم الثلاثاء بناحية السناجرة، وأبو حماد البلد يوم الاربعاء، والقرين يوم الخميس.

ولفتت إلى تواجد سيارة خدمة العملاء بمركز حسينية فاقوس بقرية سماكين الغرب من يوم الأثنين إلى الخميس.

وأكدت الشركة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، مشيرا إنها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل: «التعاقد على إدخال العدادات، شحن الكروت مسبوقة الدفع، سداد الفواتير، الاستعلام عن الفواتير، تقديم شكاوي».