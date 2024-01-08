الإيقاع بعاملين بمدينة نصر لإتجارهما بالنقد الأجنبي في السوق السوداء

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق عدة نتائج إيجابية كان أبرزها الآتى:

ضبط (عاملَين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول .. وبحوزتهما(مبالغ مالية عملات "أجنبية- محلية").

ضبط (سائقَين) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا.. وبحوزتهما(مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.