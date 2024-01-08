الإثنين 08 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الإيقاع بعاملين بمدينة نصر لإتجارهما بالنقد الأجنبي في السوق السوداء

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق عدة نتائج إيجابية كان أبرزها الآتى:

ضبط (عاملَين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول .. وبحوزتهما(مبالغ مالية عملات "أجنبية- محلية").

ضبط (سائقَين) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا.. وبحوزتهما(مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

مواد متعلقة

كشف ملابسات وفاة تباع في مشاجرة بحلوان

كشف غموض واقعة سرقة سيارة من سيدة بمصر القديمة

3651 قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم

شرطة النقل تضبط 1599 مخالفة داخل محطات المترو والسكك الحديدية

185 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

54 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
الجريدة الورقية