كشف ملابسات وفاة تباع في مشاجرة بحلوان

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان من أحد المستشفيات باستقباله جثمان (تباع - مقيم بدائرة القسم) وبها إصابة عبارة عن جرح طعنى بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤال أهلية المتوفى، قرروا حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(سائق- مقيم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.