ضمن مبادرة "حياة كريمة: البنك الزراعى المصرى يدشن فرعى ابوكساة والنزلة بعد تطويرهما

دشن البنك الزراعي المصري بالفيوم فرعين فى قريتى ابوكساه والنزلة بعد اعادة هيكلتها وتطويرها هندسيا وتكنولوجيا وذلك ضمن فاعليات مبادرة "حياة كريمة " بحضور المحاسب محمد شتا رئيس قطاع الفيوم واحمد عيد نائب المدير العام ئيس المنطقة الفرعية الثانية واعضاء فريق قطاع دعم وتطوير الفروع ، واعادة الهيكلة وتطويرها هندسيا وتكنولوجيا باحدث الاساليب والاجهزة والمعدات وذلك تماشيا مع مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

ياتى ذلك في إطار خطة البنك لتطوير فروعه،وقد تم توفير ماكينات الصرف الآلي بالقرى وافتتاح الفروع وتشغيلها بأحدث الأساليب المصرفية تسهيلا على المواطنين ، وتقديم الخدمة على أعلى مستوى، بالإضافة إلى توفير نظام الحوالات وقروض المعاشات والسيارات والمرتبات وقرض باب رزق وقروض مشروعات الرى الحديث وانطلاق محفظة البنك الالكترونية الجديدة التى تعتبر من احدث الخدمات وانجحها التى اطلقها مؤخرا هذا وقام فريق العمل بقطاع دعم وتطوير الفروع بتطبيق نموزج الخدمة الجديد بالفروعين التى تم تطورهم .

تحديث شبكات الفروع

وكان علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصري قد أكد ان افتتاح الفروع الجديدة هو بداية جني ثمار خطة البنك الشاملة لتحديث شبكة الفروع القائمة، والتي تتضمن تحديث البنية التحتية والتكنولوجية لفروع ومقار البنك وبناء علامة تجارية مميزة بتوحيد وتطوير الشكل الخارجي للفروع، مشيرًا إلى أن ذلك يتم أيضًا بالتوازي مع تطوير المنتجات المصرفية وأساليب تقديم الخدمات لتلبية احتياجات جميع فئات العملاء ، للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة في التنمية الريفية والزراعية الشاملة وتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة وتحديث البنية التكنولوجية لها، بهدف توسيع قاعدة العملاء، وزيادة حصة البنك في السوق المصرفية

وأوضح "فاروق"، أن أولويات البنك الزراعي في المرحلة المقبلة تتمثل في دعم الشمول المالي ليصبح البنك الزراعي المصري بنك الشمول المالي بمصر والشرق الأوسط، مع استمرار الدور المنوط به كداعم أساسي للزراعة، بهدف تنمية القطاع الزراعي، ورفع كفاءته الإنتاجية؛ لتحقيق التنمية الريفية والزراعية بمفهومها الواسع بجميع محافظات مصر، مشيرًا إلى أنه تم تحديد تلك المهام والأولويات الاستراتيجية كأهداف لمرحلة إعادة الهيكلة والتطوير التي تستمر لمدة ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن استراتيجية البنك تتمثل في أن يصبح البنك الزراعي المصري مؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة في الأعمال المصرفية الريفية، وتمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها (الحيواني – الداجني – السمكي – المناحل – الآلات والمعدات الزراعية – أنظـــــمة ومعدات الري ... الخ)، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة ببرامج الدعم الحكومي للمزارعين والفلاحين، وتقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر.

وفى سياق متصل صرح محمد شتا رئيس قطاع الفيوم الى انه بالاضافة الى تطوير شكل الفرع والمنظمة التكنلوجية الحديثة يتم اعادة هيكلة الفروع والعمل باحدث الاجراءات والتقسيمات داخل الفرع لتقديم افضل خدمة للعميل لتنمية الريف المصرى وجذب عملاء جدد.

قد ابدى العديد من العملاء للفرعين رضاهم عن الخدمات التى يقدمها حاليا البنك

وقد ابدى احد عملاء فرع ابوكساه رضاه الشديد وهو ياسر الحصان صاحب مصنع حلويات يتعامل من فترة قصيرة بعد اضافة وتحديث الخدمات بالبنك التى استخدمها مع عملائه لتحصيل مستحقاته بتوفير خدمات مصرفية متميزة مؤخرا له ولكافة عملاء فرع ابو كساه.