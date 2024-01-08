كشف غموض واقعة سرقة سيارة من سيدة بمصر القديمة

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى كشف غموض واقعة سرقة سيارة من سيدة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

في التفاصيل، تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة الحدائق) باكتشافها سرقة سيارتها حال توقفها بدائرة القسم.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (عاطلين- مقيمين بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقيامهما بمساومة مالكة السيارة على مبالغ مالية لاسترجاع السيارة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فى سياق اخر فقد تقدم أجهزة وزارة الداخلية، مجهودات ضخمة للحفاظ على المواطنين، حيث قدمت الإدارة العامة للمرور إرشادات للتعامل مع هطول الإمطار أثناء قيادة السيارات، تجنبًا لوقوع أي حوادث وسقوط مصابين.

تضمنت توصيات الإدارة العامة للمرور:

1- السير بسرعات منخفضة نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

2- التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

5- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت

المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كيلومترات فى السرعة من "40 - 50 مترًا" بسرعة 100 كم.

9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

10-تجنب السرعات الجنونية اثناء القيادة على الطرق.