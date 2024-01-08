الإثنين 08 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

شرطة النقل تضبط 1599 مخالفة داخل محطات المترو والسكك الحديدية

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (1599) قضية متنوعة. 

مواد متعلقة

185 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

54 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو حول التعدي على فتاة بالجيزة

أمن المنافذ يوجه حملات مكثفة للتصدي لجرائم التهريب الجمركية

كشف ملابسات تعدي شخص على طفلة بقصر النيل

سقوط شخصين لسرقتهما سيارة في مصر القديمة
الجريدة الورقية