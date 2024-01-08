"طلاب من أجل مصر" تزور مطرانية قنا للتهنئة بعيد الميلاد

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة جنوب الوادى، اليوم الاثنين، زيارة إلى مطرانية الأقباط الارثوذوكس بمحافظة قنا لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين.

وكان في استقبال الوفد نيافة الأنبا شاروبيم مطران قنا وقفط وتوابعهما ، وضم الوفد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد أسرة طلاب من أجل مصر والدكتور بدريه حسن علي وكيل كلية التربية النوعية لخدمة المجتمع وتنميه البيئة ورائدة فتيات الأسرة بالجامعة والدكتور أشرف حكيم وكيل كلية الآداب لخدمة المجتمع وتنميه البيئة والدكتور محمد همام مساعد رائد الأسرة بالجامعة.

وأعرب الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق عن خالص تهنئته لنيافة المطران شاروبيم، كما وجه الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة التهنئة الى نيافة الأنبا شاروبيم داعيا الله أن يحفظ مصر ويديم عليها رباط الحب والتأخى إلى يوم الدين.

كما رحب نيافة المطران شاروبيم ، برئيس الجامعة الأسبق ونائب رئيس الجامعة والوفد المرافق لهم، معربًا عن سعادته بتلك الزيارة واعتزازه بالروابط والمشاعر الأخوية والسماحة بين أبناء مصر الذين يجمعهم نسيج وطنى واحد ، مؤكدًا أننا مسلمين ومسيحين ، نعيش فى وطن واحد و ندعو له دائما فى جميع صلواتنا بالأمن والاستقرار ومزيد من التنمية والازدهار.