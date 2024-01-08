الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو حول التعدي على فتاة بالجيزة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية يظهر خلاله تعدى بعض الأشخاص على فتاة بدائرة قسم أول أكتوبر بالجيزة، بالفحص وإجراء التحريات تبين أنه بتاريخ 29 نوفمبر الماضى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر) بأنه حال تواجد كريمته (طالبة مقيمة بذات العنوان"مُصابة بخدوش متفرقة بالجسم") أمام أحد المراكز التعليمية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر قامت إحدى زميلاتها بذات المركز وآخرين بالتعدى عليها بالسب والشتم وتهديدها بإلحاق الأذى بها إثر مشادة كلامية بينهم بسبب أولوية الجلوس داخل المركز.

 

تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (طالبة و4 أشخاص ) وبحوزة أحدهم سلاح أبيض  "سكين"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لخلافات بين المجنى عليها والمشكو فى حقها فقامت بالإستعانة بالأخرين والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها على النحو المشار إليه

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

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