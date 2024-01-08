تعيين مسؤولين جدد بمديرية الشباب والرياضة فى قنا

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، أداء حلف اليمين لكلاً من أحمد سيد مصطفى حسن مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة بقنا، والدكتور كريم حمدى إمبادر محمد مديرًا عاما للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بقنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد ، ومحمد يوسف الراوى مدير مديرية التنظيم والادارة بقنا ، ومحمد عبد الرحيم مدير مديرية الشباب والرياضة، وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

نص القسم " أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أخدم الدولة وأن أحافظ على المال العام وأن أؤدي واجباتي الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب ".

أداء اليمين

ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن خالص التهنئة لهما بتوليهما منصبيهما الجديد ، متمنيا لهما التوفيق في دعم وتطوير منظومة العمل بالمحافظة وبذل أقصي الجهد والتفاني وتحمل المسؤولية وحسن معاملة المواطنين وتلبية احتياجاتهم ، مؤكدًا أن المحافظة تضم مجموعة متميزة من التنفيذيين الذين يعملون وفق رؤية واضحة واستراتيجية تنموية محددة لتحقيق التنمية المستدامة.