حقيقة وجود تعاون بين مصر وإسرائيل حول محور فيلادلفيا

أكد مصدر مصري مسؤول، أنه لا صحة لما زعمته تقارير إعلامية عن وجود تعاون مصري إسرائيلي فيما يخص محور صلاح الدين "فيلادلفيا"، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الإثنين.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن محور فيلادلفيا ينبغي أن يكون تحت سيطرة إسرائيل.

وجغرافيا يمتد هذا الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، بطول 14 كم من البحر المتوسط شمالا وحتى معبر كرم أبو سالم جنوبا.

يطلق اسم محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، على شريط يمتد على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

يقع ضمن المنطقة د العازلة بموجب اتفاقية السلام التي وقعتها مصر وإسرائيل عام 1979.

تفرض اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل قيودا عددية ونوعية على نشر القوات على جانبي الحدود، بما في ذلك الجانب المصري للمحور.

انسحاب إسرائيل من محور صلاح الدين "فيلادلفيا"

أصدر الكنيست الإسرائيلي في عام 2004 قراراً من بالانسحاب من قطاع غزة لجميع المواطنين والقوات الإسرائيلية الموجودة في القطاع، وتم تنفيذ القرار في أغسطس 2005، وكان القرار بالانسحاب من القطاع لمصلحة إسرائيل حيث كان الغرض الرسمي من الانسحاب تنحي إسرائيل من مسؤليات القطاع ، ومن أجل القيام بعملية الانسحاب توجب على الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من محور صلاح الدين أيضاً.

وبعد قرار الانسحاب نشأ خلاف داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي للقيام بإخلاء المحور وذلك لأسباب إستراتيجية عديدة منها تسليح غزة وكان سبب الذي يشكل تهديدًا على الأمن الإسرائيلي وبرغم تلك المعارضة قامت إسرائيل بالانسحاب من المحور من أجل منع الاحتكاك بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذي يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة.