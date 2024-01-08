الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سقوط شخصين لسرقتهما سيارة في مصر القديمة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة الحدائق) بإكتشافها سرقة سيارتها حال توقفها بدائرة القسم.

 

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بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد مرتكبا الواقعة (عاطلين- مقيمانبدائرة القسم).. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتـــهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وقيامهما بمساومة مالكة السيارة على مبالغ مالية لإسترجاع السيارة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

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