الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

زيت الحشيش.. يعالج مشاكل الشعر ويجعلك أكثر أنوثة

زيت الحشيش
زيت الحشيش

زيت الحشيش من الزيوت الهامة للشعر التي تساعدك في الحصول على شعر ناعم وصحي، لذا نقدم لك أهم فوائده للشعر كعلاج طبيعي خالي من المواد الكيميائية الضارة للشعر وغني بالأوميجا 3 والعناصر الهامة التي تحتاجها لشعر صحي.

 

زيت الحشيش

فوائد زيت الحشيش للشعر

علاج القشرة

القشرة من الأشياء لمزعجة التي يصاب بها العديد من الناس، مما يجعلهم بحاجة إلى الحكة المستمرة، فتتناثر القشرة على الملابس، فتشعرك بالحرج، لذا يعد زيت الحشيش من الزيوت الطبيعية التي لها دور كبير في علاج القشرة، وتخفيف حدة الحكة والجفاف التي قد ترافقها، وذلك لمقاومته بعض أنواع البكتيريا التي قد تسبب الالتهابات، كما يعالج الإكزيما والصدفية.

 

إعادة إنبات الشعر

يبحث الجميع عن مكون طبيعي يعزز نمو الشعر وتقوية البصيلة، ومن أبرز الزيوت التي تتميز بالأحماض الدهنية التي تحفز نمو الشعر، وتقوية تدفق الدماء للفروة وللبصيلات هو زيت الحشيش.

 

ترطيب الشعر وإعطائه اللمعان المطلوب

يحتوي زيت الحشيش على العديد من العناصر الهامة للحصول على شعر طويل والترطيب واللمعان المطلوب، وذلك لإحتوائه على : فيتامين هـ وهو مضاد للأكسدة، الزنك والحديد، الكاروتين، الكلوروفيل، الكالسيوم، المغنيسيوم، الكبريت، البوتاسيوم، الفسفور.

 

زيت الحشيش للشعر

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