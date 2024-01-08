محطات ارتوازية لمواجهة نقص المياه خلال السدة الشتوية بسوهاج

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لمواجهة نقص المياه السطحية بنهر النيل خلال فترة السدة الشتوية، والتي تبدأ من يوم 9 من شهر يناير الجاري، حتى يوم 7 من شهر فبراير 2024، من خلال مراجعة صيانة وتشغيل جميع المحطات الارتوازية لتلبية احتياجات المواطنين خلال تلك الفترة .





وأضاف رئيس مجلس الإدارة ان محطات المياه الارتوازية تعمل كبديل للمحطات المتأثرة بنقص المياه بنهر النيل والترع وانه تم تنفيذ سيناريوهات لغلق المحطات المتاثرة وتشغيل المحطات البديلة كما انه تم اجراء الدراسات الهيدروليكية للقرى المتاثرة بالسدة الشتوية.





وقال المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة أنه سوف تتاثر بعض المراكز والقرى بمحافظة سوهاج نظرا لانخفاض منسوب المياه بالترع ففى مركز سوهاج تتاثر قرى ادفا واولاد نصير ونجع النجار وبلصفورة والصلعا وونينة الشرقية والغربية والمحامدة القبلية والكوامل وتكون المياه ضعيفة بالأدوار العليا وفى مركز اخميم يتاثر حي الكوثر وقرى السلامونى والصوامعة شرق ونجوع الصوامعة ومدينة اخميم حيث تضعف المياه بالأدوار العليا نهارا كما تصل المياه للأدوار الارضية نهارا بقرى الظهير الصحراوي والأحايوة شرق والعيساوية شرق والكولا ومصنع البوتجاز ونجع مزيد وتتاثر المنطقة الصناعية بالأحايوة وعلى المصانع تخزين المياه مع ارسال سيارات مياه نقية للمصانع الملتزمة بسداد فواتير المياه.

وأضاف رئيس قطاع التشغيل أنه في مركز المنشاة تتاثر قريتى جزيرة طوخ واولاد حمزة حيث تضعف المياه بالأدوار العليا نهارا وفي مركز جرجا تتاثر منطقة جنوب المدينة وقرى الابعادية ومزاتا والشيخ جبر وكوم الصعايدة ونجع الطينة ونجع عبد النبي بالادوار العليا فقط وتتواجد بالدور الارضي نهارا ويتحسن الوضع ليلا وفى مركز دار السلام تتاثر نجوع مازن شرق في الادوار العليا فقط نهارا وتتواجد ليلا.





وقال حسن محمود مدير إدارة الخط الساخن 125 أنه فى حالة وجود شكوى يتم التواصل مع الخط الساخن والذى يعمل على مدار 24 ساعة وذلك على الرقم 125 من اى تليفون أرضي او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكترونى www.scww.com.eg او من خلال صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.





ومن الجدير بالذكر أن مراكز طما وطهطا والمراغة وجهينة وساقلتة والبلينا لن تتأثر بالسدة الشتوية لاعتمادها على محطات مياه سطحية كبيرة وان جميع محطات المياه السطحية التي تقع على النيل مستمرة في العمل بكامل طاقتها .