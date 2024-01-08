يحتفل الأقباط في التاسع عشر من يناير الجاري كل عام بعيد الغطاس، والذي يُسمى أيضًا بـ"عيد الظهور الإلهي"، وذلك لأن السيد المسيح قبل العماد فيه بالتغطيس في نهر الأردن.



وقد أطلق عليه عيد العماد لأنه ذكرى معمودية نبي الله عيسى، في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان، الذي هو يحيي ابن زكريا في الدين الإسلامي

عيد الظهور الآلهي



ويسمى بعيد الظهور الآلهي لأنه اليوم الذي ظهر فيه المسيح للعالم علنًا.

وقد جاء اسم عيد الغطاس من كون عملية التعميد تتم من خلال تغطيس الطفل بالماء.

وقد ارتبط طقوس هذا العيد بالغطس في نهر الأردن في فلسطين، وفي مياه نهر النيل في مصر بعد تقديسها مماثلة بنهر الأردن.

طقوس الاحتفال بعيد الغطاس



وتقول بعض الروايات إن من طقوس الاحتفال بعيد الغطاس قديمًا ترجع عندما أمر أمير مصر "الأخشید محمد بن طغج" في قصره بجزیرة منیل الروضة بإقامة الزینة في لیلة الغطاس أمام قصره من جهته الشرقیة المطلة على النیل وأوقد ألف مشعل بجانب ما أوقده أهل مصر من المشاعل، إذْ يغطس أكثر الناس في نهر النیل، معتقدين أن ذلك أمان لهم من الأمراض ومناعة لأجسادهم.

وقد استمرت هذه الطقوس حتى زمن الحاكم بأمر الله، الذي منع الاحتفال بعيد الغطاس على شاطئ النيل، فاستبدلوا التقدیس والغطس لیكون في مغاطس الكنائس.

من أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الغطاس تناول القلقاس والقصب لدى كل بيت قبطي، إذ يُشير القلقاس لاحتوائه على مادة سامة ومضرة للحنجرة، وهي المادة الهلامية، إلا أنها إذا اختلطت بالماء تحولت إلى مادة نافعة، مغذية، وتشبه بذلك "ماء المعمودية"، التي تطهر الشخص من الخطية، كما يتطهر "القلقاس" من مادته السامة بواسطة ماء الطهي.

كما يعد تناول القصب من أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الغطاس نظرًا لأنه يرمز لعلو في القامة الروحية، وإفراز الحلاوة من قلوب بيضاء نقية تعتصر من أجل الآخرين، ويرتفع باستقامة كاستقامة هذا النبات.

ويعد أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الغطاس في روسيا واليونان واسطنبول بتركيا، إلقاء صليب في البحر، ويغوص شاب لاسترجاعه.