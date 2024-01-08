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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

استئناف امتحانات منتصف العام 2024 لصفوف النقل غدًا

طلاب مدارس
طلاب مدارس

تستأنف العديد من المحافظات، غدًا الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، امتحانات منتصف العام 2024 لطلاب النقل بعد توقفها بسبب احتفال المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

وسيؤدي الطلاب الامتحانات داخل المدارس وسط إجراءات احترازية مشددة، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024

يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي بمحافظة القاهرة، امتحانات منتصف العام 2024، غدًا الثلاثاء، في مادتي العلوم واللغة الإنجليزية، ويوم الخميس 11 يناير في مادة اللغة العربية، وأخيرًا يوم الأحد 14 يناير امتحان مادتي الهندسة والدراسات الاجتماعية.

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أما طلاب الصف الأول الإعدادي بمحافظة الجيزة، فسيبدأون امتحاناتهم يوم الأربعاء المقبل، بمادة اللغة العربية، ويوم السبت 13 يناير امتحان مادتي الهندسة، والعلوم، أما يوم الاثنين 15 يناير امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية، ويختتم الطلاب الامتحانات يوم الثلاثاء 16 يناير بمادة الدراسات الاجتماعية.

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