رولز-رويس تحقق أرقاماً قياسية في تسليم السيارات الكهربائية في عام 2023

متجاوزة الرقم القياسي الخاص بها، أعلنت شركة رولز-رويس موتور كارز بكل فخر عن إنجاز استثنائي لعام 2023، حيث قامت بتسليم رقم قياسي بلغ 6,032 سيارة للعملاء في جميع أنحاء العالم. ويعزز هذا الإنجاز الرائع، وهو زيادة قدرها 11 وحدة عن العام السابق، مكانة رولز-رويس البارزة في قطاع السيارات الفاخرة.

مبيعات رولز-رويس قوية عبر مناطق متنوعة



وقد تم تحقيق هذه الأرقام القياسية إلى حد كبير بفضل المبيعات القوية في مختلف المناطق، بما في ذلك أمريكا الشمالية والصين وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. وفي الواقع، تحتفظ الولايات المتحدة بمكانتها كأكبر سوق لرولز رويس، تليها مباشرة الصين وهونج كونج. ومن الجدير بالذكر أن المبيعات الأوروبية سجلت أيضًا أرقامًا مثيرة للإعجاب، مما ساهم بشكل كبير في نمو المبيعات الإجمالية.



التحول الكهربائي في رولز-رويس



ومن أبرز أحداث هذا العام الاهتمام الكبير بسيارة رولز-رويس سبكتر، أول طراز كهربائي بالكامل للشركة. ويتماشى ذلك مع التحول الاستراتيجي لرولز-رويس نحو إنتاج السيارات الكهربائية بالكامل، وهي خطوة لم تجتذب المشترين الشباب فحسب، بل أدت أيضًا إلى زيادة الطلب على سيارة سبيكتر حتى عام 2025. وبالإضافة إلى التحول الكهربائي، شهدت الشركة مستوى قياسيًا من العمولات المخصصة. ، وهي شهادة على موقعها الفريد في توفير خيارات تخصيص لا مثيل لها للعملاء المميزين.

توسيع القوى العاملة والخطط المستقبلية



لا تنتهي قصة نجاح رولز رويس بأرقام المبيعات وشعبية الطرازات. كما قامت الشركة، المملوكة لشركة BMW، بتوسيع قوتها العاملة في مقر جودوود، غرب ساسكس، مما أدى إلى خلق 180 فرصة عمل جديدة وزيادة العدد الإجمالي للموظفين إلى أكثر من 2500. ويدعم التوسع خطط الشركة المستقبلية لإنتاج سيارات كهربائية بالكامل فقط بحلول نهاية عام 2030.

وتعبيرًا عن التفاؤل والثقة بالمستقبل، يرى الرئيس التنفيذي للشركة، كريس براونريدج، أن الأداء القوي يمثل نقطة انطلاق نحو مزيد من النمو. مع استمرار شركة رولز رويس في الحفاظ على مكانتها باعتبارها شركة السيارات الأكثر ربحية، يبدو المستقبل مشرقًا بالفعل.