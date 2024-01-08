خطة لتشغيل سيارة المركز التكنولوجى المتنقل بمركز المحلة

أعلنت رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى عن خطة تشغيل المركز التكنولوجى المتنقل ( السيارة المتنقلة ) لخدمة المواطنين بمركز المحلة الكبرى لشهر يناير الجارى و التى بدأت يوم 2 يناير بالوحدة المحلية بالشهيدى كما سوف تتضمن اليوم8 يناير بالوحدة المحلية للهياتم و 15 يناير بالوحدة المحلية للعامرية و 21 يناير بالوحدة المحلية الجابرية و 24 يناير بالوحدة المحلية لصفط تراب و 30 يناير بالوحدة المحلية لمحلة حسن.

كما توضح رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى للمواطنين القاطنين بتلك الوحدات بأن الخدمات المقدمة من خلال السيارة طلبات المتغيرات المكانية و المرافق و السيارة مزودة بمشرف للنظام و موظف للخزينة و الشباك و فنى متغيرات و ذلك للتيسير على المواطنين و إنهاء مصالحهم.

و يبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.

يذكر ان المركز التكنولوجي المتنقل يقدم العديد من الخدمات و تتميز هذه المراكز المتنقلة عن المراكز الثابته بانها تقدم خدمة فورية وسريعة جدا وتعمل خارج مواعيد العمل الرسمية بجانب ايام العطلات والاجازات الرسميه بالاضافه لوجودها بجانب المواطنين و أماكن إقامتهم و عملهم مما يسهل التعامل معها و توفير الوقت و الجهد و يساعد على الفصل بين طالب الخدمة و مؤديها