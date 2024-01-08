الإثنين 08 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

خطة لتشغيل سيارة المركز التكنولوجى المتنقل بمركز المحلة

السيارة المتنقلة
السيارة المتنقلة

أعلنت رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى عن خطة تشغيل المركز التكنولوجى المتنقل ( السيارة المتنقلة ) لخدمة المواطنين بمركز المحلة الكبرى لشهر يناير الجارى و التى بدأت يوم 2 يناير بالوحدة المحلية بالشهيدى كما سوف تتضمن اليوم8 يناير بالوحدة المحلية للهياتم و 15 يناير بالوحدة المحلية للعامرية و 21 يناير بالوحدة المحلية الجابرية و 24 يناير بالوحدة المحلية لصفط تراب و 30 يناير بالوحدة المحلية لمحلة حسن.

كما توضح رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى للمواطنين القاطنين بتلك الوحدات بأن الخدمات المقدمة من خلال السيارة طلبات المتغيرات المكانية و المرافق و السيارة مزودة بمشرف للنظام و موظف للخزينة و الشباك و فنى متغيرات و ذلك للتيسير على المواطنين و إنهاء مصالحهم.

 و يبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.

يذكر ان المركز التكنولوجي المتنقل يقدم العديد من الخدمات و تتميز هذه المراكز المتنقلة عن المراكز الثابته بانها تقدم خدمة فورية وسريعة جدا وتعمل خارج مواعيد العمل الرسمية بجانب ايام العطلات والاجازات الرسميه بالاضافه لوجودها بجانب المواطنين و أماكن إقامتهم و عملهم مما يسهل التعامل معها و توفير الوقت و الجهد و يساعد على الفصل بين طالب الخدمة و مؤديها

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