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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يفتح خطاً للتفاوض مع وكيل تراوري

بوبكر تراوري
بوبكر تراوري

كثفت إدارة نادي الزمالك مفاوضاتها خلال الساعات الأخيرة لحسم التعاقد مع المالي بوبكر تراوري مهاجم فريق الإتحاد المنستيري التونسي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

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وكشف الإعلامي محمد فاروق عن تطورات مفاوضات الزمالك مع بوبكر تراوري مهاجم الاتحاد المنستيري التونسي، تمهيدا للانضمام للأبيض خلال الانتقالات الشتوية الجارية.
وأكد الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" الساعات الماضية شهدت تواصل مسؤولي الزمالك مع وكيل اللاعب من أجل معرفة رأيه في الانضمام للفريق خلال الانتقالات الجارية.
وأوضح أن الزمالك لم يدخل حتى الآن في مفاوضات رسمية مع النادي التونسي للحصول على خدمات المهاجم المالي، مشيرا إلى أن الأبيض يضع أكثر من مهاجم تحت الأنظار خلال الفترة الحالية.

ويتبقى موسم ونصف في عقد المهاجم المالي مع الفريق التونسي، إذ ينتهي عقده بنهاية موسم 2025.

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