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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيكهام يكشف سر تعثر عودته إلى الأهلي

أحمد رمضان بيكهام
أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا

كشف أحمد رمضان بيكهام مدافع فريق سيراميكا كليوباترا، كواليس فشل انضمامه إلى الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

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قال بيكهام في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أحمد يحيى وكيل أعمالي أبلغني قبل آخر يوم في الانتقالات الصيفية، أن الأهلي قد يحسم التعاقد معي غداً، وهاتفني الساعة ١٢ ظهراً، وأبلغني بحسم كل شيء مع الأهلي وفي انتظار انهاء التفاوض رسمياً مع سيراميكا كليوباترا".

وأضاف: "لكن سيراميكا كليوباترا رفض رحيلي لصعوبة توفير بديل بسبب ضيق الوقت، ووقتها تلقيت اتصالاً من أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، وأبلغني باحتمالية حسم الصفقة في يناير".

وأتم: "حتى الان لم يبلغني وكيلي بأي مستجدات في هذا الأمر، وبالتالي فمن الوارد أن لا تكون هناك مفاوضات في الوقت الحالي حول انضمامي إلى الأهلي".
 

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