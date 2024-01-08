البلوجر حسن بيك: سيناء الحصن الشرقي لمصر وقبلة للسياحة الدينية والعالمية
قال البلوجر حسن بيك إن سيناء في الحضارة البابلية تعني القمر، مؤكدة أن لها أكثر من معنى آخر منها الحجر.
وتابع حسن بيك: «سيناء تعتبر الحصن الشرقي لمصر، مؤكدة أن أي حاكم على مر العصور كان يهتم بتأمين سيناء»، مؤكدة أن سيناء بها معبدحتحور، إضافة إلى قلعة صلاح الدين، والتي تطل على 4 دول عربية منها مصر والأردن وفلسطين والسعودية.
وأشار بيك إلى أن سيناء بها 27 محمية طبيعية جذابة للسياحة العالمية، مؤكدة أن سيناء تعد أيضا قبلة للسياحة الدينية.