كاس آسيا.. منتخب السعودية يواصل التحضير لمواجهة فلسطين

بدء منتخب السعودية التحضير بشكل مكثف لمواجهة منتخ فلسطين في ثاني التجارب الودية قبل إنطلاق منافسات كأس آسيا.

وكشفت تقارير سعودية أن المنتخب السعودي قد خاض مراناً ركز فيه على الأمور التكتيكية تحت قيادة مدير الفني روبرتو مانشيني إستعداداً لمواجهة فلسطين.

وشهدت التدريبات الأخيرة للسعودية عقب المباراة الودية التي حسمها الأخضر لصالحه امام لبنان بهدف نظيف تركيزاً واضحاً على الجوانب التكتيكية والبدنية.

ويخوض منتخب السعودية منافسات كأس آسيا ضمن منتخبات المجموعة السادسة بجانب تايلاند وعمان وقرجيستان.