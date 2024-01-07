السفير الفلسطيني في القاهرة يكشف تفاصيل زيارة أبو مازن للقاهرة ولقاء السيسي

قال السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح، إن هناك جهود مصرية مبذولة منذ بداية الحرب على الشعب الفلسطيني جنبا لجنب مع جهود صديقة داعمة أخرى".

زيارة الرئيس لمصر كأنها لفلسطين

وعلق السفير الفلسطيني في القاهرة، خلال مداخلة ببرنامج “ كلمة أخيرة“ مع الإعلامية لميس الحديدي، على قضائية ON، مساء اليوم الأحد، على وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر ، في زيارة رسمية، قائلا: "زيارة الرئيس لمصر كأنها لفلسطين لأن مصر هي الشقيقة العربية الكبرى وتلعب دور مهم في صياغة السياسة الاقليمية والدولية ".

وأضاف السفير الفلسطيني في القاهرة: ” تم عقد القمة بين الرئيسين في إطار التشاور الحثيث والعميق بين البلدين والقيادتين"، متابعا: "أبو مازن يريد الشراكة الكاملة مع الرئيس السيسي بغية التوصل لاتفاق وقف الحرب حتى يكون هناك متسع من الحركة وإعادة دورة الحياة للارض على الاقل الحد الادنى لطبيعتها في ضوء الكارثة الانسانية التي يشهدها قطاع غزة ".

وتعليقا على زيارة وزير الخارجية الامريكي للمنطقة منذ بداية الحرب، قال السفير الفلسطيني: " الزيارة الخامسة لوزير الخارجية الامريكية بلينكن والرئيس أبو مازن يرى دائما أن الحل بأيدي أمريكا والادارة الامريكية مطالبة بدءا من الرئيس بايدن بالعمل على وقف هذه الحرب بشكل مستدام وإيجاد حل سياسي وليس فقط فتح الافق عبر إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود 1967 ".

وأشار إلى أن السؤال هل أمريكا جاهزة لذك أو تريد أن تعمل على ذلك ؟ ، أمريكا ترفض وقف إطلاق النار واستخدمت الفيتو داخل مجلس الامن ماذا تريد واشنطن بعد كل هذا التدمير الشامل الممنهج ضد الشعب الفلسطيني وقطاع غزة على وجه الخصوص؟.

وقال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحمل رؤية كاذبة وتضخ أكاذيب طول اليوم، متابعا: "نقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية تبذل جهدا كبيرا على المستوى الدولي لنقل حقيقة معاناة الشعب الفلسطيني.



وأضاف نقيب الصحفيين الفلسطينيين، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع على قناة "دي أم سي" مساء اليوم الأحد: "نقل الصحفيين الحقيقة وما يتعرض له الشعب في غزة من حرب إبادة إلى العالم، كان سببا في تحرك دول العالم في الميادين لنصره الشعب الفلسطيني.

وتابع نقيب الصحفيين الفلسطينيين: "هناك انحياز إعلامي أعمى وتغطية غير مهنية تقوم بها بعض مؤسسات الإعلام الغربي تجاة مايحدث داخل قطاع غزة.

ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون داخل القطاع لم يتعرض أحد لمثله في التاريخ

وأوضح أنه طالب من الاتحاد الدولي أن تكون التغطية مهنية وراسل المؤسسات التي لا تتعامل بمهنية في نقل الأخبار، مشددا على أن ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون داخل القطاع لم يتعرض أحد لمثله في التاريخ، فما حدث يعد أكبر مجزرة في تاريخ الإعلام.

ووجه التحيه للصحفيين المصريين والإعلام، قائلا: الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع يفرض مساحة واسعة لتغطية الحرب على غزة.