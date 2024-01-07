فوائد خل التفاح للجسم

خل التفاح يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، حيث يخفض مستويات السكر في الدم ويساعد على فقدان الوزن، وذلك لاحتوائه على حمض الأسيتيك المسئول عن تعزيز صحة الجسم.

فوائد خل التفاح

وفيما يأتي نستعرض أبرز فوائد خل التفاح

فقدان الوزن

تناول خل التفاح مرتين يوميًا ساعد الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية على خسارة بعض الوزن الزائد، كما يسرع عملية التمثيل الغذائي.

يخفض نسبة السكر في الدم

تناول ملعقة كبيرة أو اثنتين من خل التفاح يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم بعد الوجبات، كان التأثير معتدلاً.

يخفض نسبة الكولسترول

خل التفاح يخفض مستويات الكوليسترول الإجمالية لدى الأشخاص الذين يتناولوه كما أنه يزيد من نسبة الكولسترول الجيد لديهم ويخفض مستوياته.