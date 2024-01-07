عاجل
أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم زوجة حلمي بكر تكشف تطورات حالته الصحية.. يحتاج إلى طبيب نفسي (فيديو) وائل الدحدوح عن استشهاد نجله: راض بقضاء الله ولم نفقد الثقة والأمل
الإثنين 08 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

فوائد خل التفاح للجسم

خل التفاح
خل التفاح

خل التفاح يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، حيث يخفض مستويات السكر في الدم ويساعد على فقدان الوزن، وذلك لاحتوائه على حمض الأسيتيك المسئول عن تعزيز صحة الجسم.

txt

يقوي العضلات والذهن.. فوائد المشي في الهواء النقي

فوائد خل التفاح

وفيما يأتي نستعرض أبرز فوائد خل التفاح

فقدان الوزن

تناول خل التفاح مرتين يوميًا ساعد الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية على خسارة بعض الوزن الزائد، كما يسرع عملية التمثيل الغذائي.

يخفض نسبة السكر في الدم

تناول ملعقة كبيرة أو اثنتين من خل التفاح يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم بعد الوجبات، كان التأثير معتدلاً.

يخفض نسبة الكولسترول

خل التفاح يخفض مستويات الكوليسترول الإجمالية لدى الأشخاص الذين يتناولوه كما أنه يزيد من نسبة الكولسترول الجيد لديهم ويخفض مستوياته.

الجريدة الورقية