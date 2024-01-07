‏بعثات مصر بالخارج تشارك الجاليات المصرية قداس ⁧‫عيد الميلاد المجيد

شاركت ‏بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في الخارج الجاليات المصرية قداس ⁧‫عيد الميلاد المجيد.

وكان قد تقدم السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم السبت، بالتهنئة لأبناء مصر من الأخوة والأخوات الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال المتحدث - فى تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس"- "نهنئ أبناء مصر من الأخوة والأخوات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، والذي تتجلى فيه مشاعر المحبة والتسامح، وروابط الأخوة ووحدة المصير بين أبناء شعب مصر".

وأضاف السفير أحمد أبو زيد: "فى هذه المناسبة العطرة، ندعو الله أن يعُم الخير والرخاء على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم، وأن تتحقق أحلام وطموحات جميع المصريين".