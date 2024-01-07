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الإثنين 08 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

‏بعثات مصر بالخارج تشارك الجاليات المصرية قداس ⁧‫عيد الميلاد المجيد

‏بعثات مصر بالخارج
‏بعثات مصر بالخارج تشارك الجاليات المصرية قداس ⁧‫عيد الميلاد

شاركت ‏بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في الخارج الجاليات المصرية قداس ⁧‫عيد الميلاد المجيد.

وكان قد تقدم السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم السبت، بالتهنئة لأبناء مصر من الأخوة والأخوات الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال المتحدث - فى تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس"- "نهنئ أبناء مصر من الأخوة والأخوات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، والذي تتجلى فيه مشاعر المحبة والتسامح، وروابط الأخوة ووحدة المصير بين أبناء شعب مصر".

 وأضاف السفير أحمد أبو زيد: "فى هذه المناسبة العطرة، ندعو الله أن يعُم الخير والرخاء على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم، وأن تتحقق أحلام وطموحات جميع المصريين".

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