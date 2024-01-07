كأس آسيا.. منتخب العراق يؤجل السفر إلى قطر

قرر الإسباني خيسوس كاساس المدير الفني لمنتخب العراق تأجيل سفر بعثة المنتخب إلى قطر لخوض منافسات بطولة كأس آسيا حتى نهاية الإسبوع الجاري.

وقرر كاساس إستمرار المعسكر المغلق لأسود الرافدين في أبوظبي بداية من اليوم الإثنين حيث تقام التدريبات على ملاعب مدينة خليفة الرياضية.

وكان المنتخب العراقي قد خاض مباراة ودية قوية أمام كوريا الجنوبية إنتهت بفوز الأخير بهدف مقابل لاشئ.

وتستضف قطر منافسات بطولة كأس آسيا خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير المقبل.

ويلعب المنتخب العراقي ضمن منافسات المجموعة الرابعة بجانب منتخبات فيتنام وإندونيسيا واليابان.