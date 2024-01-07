الأحد 07 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد..فيتوريا: لا أعد بتحقيق أمم أفريقيا ويكشف موقف مشاركة محمد وأحمد الشناوي

فيتوريا
فيتوريا

قال روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أن لا يعد الجماهير المصرية بالتتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تنطلق بعد أيام قليلة.

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أضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على تنزانيا بهدفين نظيفين: لا اعد بالفوز بالبطولة ولكن سنعمل بكل قوة وحماس من أجل تحقيق الانجاز.

وتابع: أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على زيارته لمعسكر المنتخب ودعمه الكبير حافز مهم لنا.

وكشف فيتوريا سر مشاركة أحمد فتوح مع المنتخب في ودية تنزانيا، وآخر تطورات ثنائي حراسة مرمى منتخب مصر محمد الشناوي وأحمد الشناوي وفرص لحاقهما بمباريات.
 

شاهد تصريحات فيتوريا في المؤتمر الصحفي كاملا:

 

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