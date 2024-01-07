الأحد 07 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تطورات جديدة في أزمة إيقاف القيد بالزمالك

مجلس الزمالك
مجلس الزمالك

نجح نادي الزمالك في جمع قيمة غرامة سبورتنج لشبونة البرتغالي، وكاراكاس الفنزويلي الموقعة على النادي بالكامل.

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وقال الإعلامي هاني حتحوت خلال تصريحات إذاعية أن نادي الزمالك نجح في جمع مبلغ الغرامة كاملًا، لكن بعملة الجنيه المصري، وأن مجلس ادارة النادي يسعى من خلال التواصل مع الجهات المختلفة لتحويل الأموال بالدولار من البنوك.

وأضاف حتحوت أن هذا يحدث بالتزامن مع إجراء محاولات جديدة من جانب إدارة الزمالك مع مسئولي سبورتنج لشبونة لتقسيط مبلغ الغرامة.

وأشار هاني حتحوت إلى أنه في حال رفض مسئولي سبورتنج لشبونة اقتراح مسئولي الزمالك، فسيقوم النادي الأبيض بسداد المبلغ كاملًا بمجرد تحويل المبلغ من البنوك بالدولار.

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