طريقة تسليك الشرايين دون الذهاب إلى طبيب (فيديو)

كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس المعهد القومي للقلب سابقا، طريقة تسليك الشرايين دون الذهاب لطبيب.

وقال “شعبان” خلال تصريحاته ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأحد، أن طريقة تسليك الشرايين تكون من خلال التحرك لفترات وأكل طعام نباتي وتجنب السمن والزيت المهدرج وشرب مياه كثيرا والمشي يوميا 30 دقيقة تقريبا.

وحذر من الدهون خاصة السمن الصناعي، مستطردا: "مصر وباكستان من أولى الدول عالميا في استخدام السمن الصناعي"، مشددا على ضرورة البعد عن الدهون السمن الصناعي.

وكشف شعبان عن أفضل وقت لتناول الشاي، معقبا: "يجب تناول الشاي بعد الأكل بفاصل زمني مناسب"، لافتا إلى "الشاي مفيد للجسم وللمزاج ولكن ليس بكميات كبيرة".

وشدد على ضرورة تناوله بعد الأكل بنصف ساعة تقريبا، مشيرا إلى أن كثرة التقلب أثناء النوم، من مؤشرات التعرض لأزمات قلبية، لافتا إلى: “هناك العديد من المشروبات الصحية لجسم الإنسان، مثل الزنجبيل والقرفة”، مؤكدا أن هذه المشروبات تساعد على رفع المناعة لدى الإنسان كما أنها تمثل مشروبات صحية للقلب.