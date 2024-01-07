رئيس مدينة الأقصر يشارك الأقباط فرحتهم أمام كاتدرائية السيدة العذراء

بمناسبة أعياد الميلاد

في أجواء من البهجة والفرح، شارك اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، الإخوة الأقباط فرحتهم بعيد الميلاد المجيد، بتقديم الهدايا والحلوى، وباقات من الزهور، للمحتفلين، أثناء زيارته لكاتدرائية السيدة العذراء، وكنيسة الملاك بمنطقة حي وسط وكنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بمنطقة حي شرق؛ لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد 2024.

وأكد الشرابي، أن توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للأجهزه التنفيذية بالمحافظه بضرورة التواجد والمشاركة دائماً مع المواطنين في كل الأعياد والمناسبات.

وتقدم محافظ الأقصر بالتهنئة لجميع الإخوة الأقباط بالمحافظة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة وأن يمن علينا بالأمن والأمان والاستقرار ويحمي وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، في ظل القياده الحكيمه لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.