فيل فودين يعلق على فوز مانشستر سيتي على هيدرسفيلد

حقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على نظيره هيدرسفيلد بخمسة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.

ونجح فيل فودين في تسجيل هدفين خلال مواجهة السيتي اليوم، بعد المستوي المميز الذي ظهر عليه خلال المباراة.

وأعرب فودين عن سعادته من الفوز الكبير الذي حققه السيتزين بخماسية، وذلك خلال تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية"، حيث قال: "بالتأكيد أستمتع بكرة القدم خلال اللحظات الحالية، كما أتواجد بين الخطوط وهذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه".

وتابع نجم مانشستر سيتي تصريحاته: "أبحث عن مواصلة مساعدة الفريق من خلال تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة وأن أكون لاعب الفريق الحاسم، سأحاول أن أفعل ذلك في كل مباراة".

وأضاف: "بالطبع سعيد بالنتيجة، فالأمر لم يكن سهلاً، لقد بذلوا كل ما في استطاعتهم، لكن لم ينفذ صبرنا، واصلنا لعب كرة القدم، نحن سعداء بالنتيجة".