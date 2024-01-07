الدقيقة 77..دخول كهربا وتبديل اضطراري في مباراة مصر وتنزانيا

قرر روي فيتوريا مدرب منتخب مصر إجراء تبديلين في المباراة الجارية حاليا، وتجمع بين الفراعنة وتنزانيا الأن، ضمن الاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية، على ستاد القاهرة الدولي.

وأخرج فيتوريا لاعبه مصطفى محمد في الدقيقة 77 وأشرك محمود كهربا بدلا منه، قبل أن يقرر استبدال أحمد حجازي، وإشراك علي جبر بدلا منه لكنه تراجع عن اخراج الأخير.

سقط عمر كمال عبدالواحد، في الدقيقة 77 على الأرض متآثرا بآلامه وطالب بخروجه من اللقاء ليقرر فيتوريا إخراجه من المباراة، ويعدل في تبديله ليخرج عمر كمال ويبقي على حجازي، ويشارك بدلا منه جبر.

تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا الذي بدأ به اللقاء:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - عمر كمال عبدالواحد.

في خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - إمام عاشور.

في خط الهجوم: محمود حسن ترزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح.





